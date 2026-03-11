Schwacher Handel: ATX zeigt sich am Mittag leichter

Am Mittwoch tendiert der ATX um 12:10 Uhr via Wiener Börse 0,47 Prozent schwächer bei 5 426,60 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 156,458 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,010 Prozent auf 5 453,01 Punkte an der Kurstafel, nach 5 452,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 382,04 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 453,01 Zählern.

ATX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 0,294 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.02.2026, bewegte sich der ATX bei 5 807,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.12.2025, betrug der ATX-Kurs 5 173,12 Punkte. Vor einem Jahr, am 11.03.2025, lag der ATX noch bei 4 175,61 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,40 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 856,94 Punkten. Bei 5 202,63 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 1,62 Prozent auf 50,20 EUR), OMV (+ 1,15 Prozent auf 57,35 EUR), Wienerberger (+ 0,57 Prozent auf 24,58 EUR), STRABAG SE (+ 0,00 Prozent auf 90,00 EUR) und CA Immobilien (-0,08 Prozent auf 25,48 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil DO (-3,48 Prozent auf 183,00 EUR), EVN (-2,50 Prozent auf 27,30 EUR), Verbund (-2,20 Prozent auf 62,30 EUR), Österreichische Post (-1,91 Prozent auf 33,35 EUR) und Vienna Insurance (-1,53 Prozent auf 64,30 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 90 573 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 37,729 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

ATX-Fundamentaldaten im Blick

Im ATX verzeichnet die Raiffeisen-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,52 Prozent, die höchste im Index.

