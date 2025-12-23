Schwacher Handel: ATX zeigt sich am Mittag schwächer

Am Dienstag bewegt sich der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,30 Prozent leichter bei 5 223,45 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 153,512 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,009 Prozent tiefer bei 5 238,93 Punkten in den Handel, nach 5 239,39 Punkten am Vortag.

Bei 5 242,25 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 203,60 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4 789,17 Punkten gehandelt. Der ATX lag noch vor drei Monaten, am 23.09.2025, bei 4 641,44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.12.2024, erreichte der ATX einen Wert von 3 607,43 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 42,84 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 5 252,39 Punkten. Bei 3 481,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Wienerberger (+ 0,87 Prozent auf 30,26 EUR), Verbund (+ 0,41 Prozent auf 61,85 EUR), Raiffeisen (+ 0,27 Prozent auf 37,40 EUR), Andritz (+ 0,15 Prozent auf 65,95 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,00 Prozent auf 26,95 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen AT S (AT&S) (-2,07 Prozent auf 30,80 EUR), voestalpine (-0,96 Prozent auf 37,18 EUR), BAWAG (-0,95 Prozent auf 124,50 EUR), EVN (-0,92 Prozent auf 26,85 EUR) und CPI Europe (-0,90 Prozent auf 15,50 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 48 695 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 39,302 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder

Die CPI Europe-Aktie weist mit 6,50 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,21 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at