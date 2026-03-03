Schwacher Handel: ATX zum Start des Dienstagshandels in der Verlustzone

Das macht das Börsenbarometer in Wien aktuell.

Am Dienstag bewegt sich der ATX um 09:12 Uhr via Wiener Börse 2,61 Prozent schwächer bei 5 486,77 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 164,908 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,011 Prozent auf 5 633,46 Punkte an der Kurstafel, nach 5 634,07 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 5 633,46 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 481,95 Punkten verzeichnete.

ATX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 03.02.2026, wies der ATX 5 732,93 Punkte auf. Der ATX wies vor drei Monaten, am 03.12.2025, einen Wert von 5 050,17 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.03.2025, bewegte sich der ATX bei 4 156,69 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 2,52 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 5 856,94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 314,88 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit OMV (-0,70 Prozent auf 56,70 EUR), Österreichische Post (-0,72 Prozent auf 34,25 EUR), CA Immobilien (-0,78 Prozent auf 25,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,98 Prozent auf 35,35 EUR) und CPI Europe (-1,36 Prozent auf 15,90 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil voestalpine (-5,05 Prozent auf 43,96 EUR), AT S (AT&S) (-3,44 Prozent auf 49,05 EUR), Raiffeisen (-3,41 Prozent auf 38,52 EUR), DO (-3,33 Prozent auf 180,00 EUR) und UNIQA Insurance (-3,29 Prozent auf 15,86 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 117 028 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 39,107 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Titel

Unter den ATX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 5,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at