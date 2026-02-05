PORR Aktie

WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607

ATX-Kursverlauf 05.02.2026 09:29:26

Schwacher Handel: ATX zum Start schwächer

Das macht das Börsenbarometer in Wien am Donnerstag.

Das macht das Börsenbarometer in Wien am Donnerstag.

Am Donnerstag sinkt der ATX um 09:12 Uhr via Wiener Börse um 0,31 Prozent auf 5 730,11 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 166,665 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,003 Prozent auf 5 747,90 Punkte an der Kurstafel, nach 5 748,06 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 5 702,48 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 747,90 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 2,25 Prozent. Der ATX stand noch vor einem Monat, am 05.01.2026, bei 5 394,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.11.2025, lag der ATX noch bei 4 784,37 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 790,82 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,07 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 5 755,99 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 314,88 Zählern markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit PORR (+ 0,85 Prozent auf 35,80 EUR), Erste Group Bank (+ 0,55 Prozent auf 109,10 EUR), DO (+ 0,41 Prozent auf 195,00 EUR), BAWAG (+ 0,14 Prozent auf 139,30 EUR) und Raiffeisen (+ 0,05 Prozent auf 43,80 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil AT S (AT&S) (-2,77 Prozent auf 49,10 EUR), OMV (-1,79 Prozent auf 52,00 EUR), EVN (-1,19 Prozent auf 28,95 EUR), UNIQA Insurance (-1,10 Prozent auf 16,12 EUR) und Andritz (-0,78 Prozent auf 76,20 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 26 792 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 43,030 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

2026 hat die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Mit 8,35 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu PORR AG

Analysen zu PORR AG

10.12.25 PORR buy Warburg Research
25.11.25 PORR accumulate Erste Group Bank
20.11.25 PORR Kauf Warburg Research
29.08.25 PORR Erste Group Bank
25.08.25 PORR Kauf Warburg Research
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

