Schwacher Handel: ATX zum Start schwächer
Am Donnerstag sinkt der ATX um 09:12 Uhr via Wiener Börse um 0,31 Prozent auf 5 730,11 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 166,665 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,003 Prozent auf 5 747,90 Punkte an der Kurstafel, nach 5 748,06 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 5 702,48 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 747,90 Punkten lag.
Jahreshoch und Jahrestief des ATX
Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 2,25 Prozent. Der ATX stand noch vor einem Monat, am 05.01.2026, bei 5 394,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.11.2025, lag der ATX noch bei 4 784,37 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 790,82 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,07 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 5 755,99 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 314,88 Zählern markiert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit PORR (+ 0,85 Prozent auf 35,80 EUR), Erste Group Bank (+ 0,55 Prozent auf 109,10 EUR), DO (+ 0,41 Prozent auf 195,00 EUR), BAWAG (+ 0,14 Prozent auf 139,30 EUR) und Raiffeisen (+ 0,05 Prozent auf 43,80 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil AT S (AT&S) (-2,77 Prozent auf 49,10 EUR), OMV (-1,79 Prozent auf 52,00 EUR), EVN (-1,19 Prozent auf 28,95 EUR), UNIQA Insurance (-1,10 Prozent auf 16,12 EUR) und Andritz (-0,78 Prozent auf 76,20 EUR).
Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 26 792 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 43,030 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.
ATX-Fundamentaldaten im Fokus
2026 hat die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Mit 8,35 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Analysen zu PORR AG
|10.12.25
|PORR buy
|Warburg Research
|25.11.25
|PORR accumulate
|Erste Group Bank
|20.11.25
|PORR Kauf
|Warburg Research
|29.08.25
|PORR
|Erste Group Bank
|25.08.25
|PORR Kauf
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|70,70
|-6,85%
|AT & S (AT&S)
|50,40
|1,61%
|BAWAG
|136,20
|0,81%
|CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|16,05
|0,31%
|DO & CO
|198,60
|3,22%
|Erste Group Bank AG
|107,00
|1,13%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|29,10
|0,69%
|OMV AG
|52,15
|1,07%
|Österreichische Post AG
|34,20
|0,59%
|PORR AG
|36,65
|2,95%
|Raiffeisen
|42,02
|1,20%
|UNIQA Insurance AG
|15,98
|-0,37%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 665,53
|0,51%
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.