Schwacher Handel: CAC 40 am Donnerstagmittag mit Abgaben

Um 12:10 Uhr fällt der CAC 40 im Euronext-Handel um 1,01 Prozent auf 8 376,94 Punkte. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,456 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 8 460,91 Zählern und damit 0,017 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (8 462,39 Punkte).

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8 373,14 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8 460,91 Punkten.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 1,24 Prozent abwärts. Der CAC 40 lag vor einem Monat, am 27.07.2026, bei 8 406,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, wurde der CAC 40 mit 8 207,89 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7 743,93 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,22 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 505,27 Punkten.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 167 448 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 221,697 Mrd. Euro den größten Anteil.

CAC 40-Fundamentaldaten

Die Renault-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,21 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at