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Euronext-Handel im Blick 29.04.2026 12:27:23

Schwacher Handel: CAC 40 am Mittag im Minus

Schwacher Handel: CAC 40 am Mittag im Minus

Der CAC 40 zeigt sich am Mittwochmittag im Minus.

Der CAC 40 fällt im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 0,64 Prozent auf 8 052,15 Punkte. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,377 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,186 Prozent auf 8 088,98 Punkte an der Kurstafel, nach 8 104,09 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 8 036,46 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 110,62 Zähler.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der CAC 40 bereits um 1,32 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, lag der CAC 40 bei 7 701,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.01.2026, wurde der CAC 40 auf 8 071,36 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 29.04.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 555,87 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 1,75 Prozent zurück. Bei 8 642,23 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 7 505,27 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 187 543 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 231,161 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie mit 3,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,47 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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