LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

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CAC 40-Performance im Blick 22.04.2026 15:59:03

Schwacher Handel: CAC 40 am Mittwochnachmittag mit Abgaben

Schwacher Handel: CAC 40 am Mittwochnachmittag mit Abgaben

Der CAC 40 notiert aktuell im negativen Bereich.

Um 15:41 Uhr fällt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,42 Prozent auf 8 200,78 Punkte. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,432 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,379 Prozent höher bei 8 266,91 Punkten, nach 8 235,72 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 266,91 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 190,49 Einheiten.

CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche sank der CAC 40 bereits um 1,36 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, bei 7 665,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.01.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8 148,89 Punkte. Vor einem Jahr, am 22.04.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 326,47 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 0,068 Prozent zu. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 119 396 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 243,505 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie mit 4,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,24 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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15.04.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen DZ BANK
14.04.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
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