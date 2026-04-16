Schwacher Handel: CAC 40 beendet den Handel im Minus

Am Donnerstag schloss der CAC 40 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,14 Prozent) bei 8 262,70 Punkten ab. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,443 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,144 Prozent auf 8 286,50 Punkte an der Kurstafel, nach 8 274,57 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 262,70 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 331,08 Zählern.

CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 1,03 Prozent. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 16.03.2026, einen Wert von 7 935,97 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.01.2026, wurde der CAC 40 auf 8 258,94 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 16.04.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7 329,97 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,824 Prozent. Bei 8 642,23 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 505,27 Punkten.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 336 177 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 238,987 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,90 erwartet. Mit 8,32 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at