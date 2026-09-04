LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|CAC 40-Performance
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04.09.2026 15:58:44
Schwacher Handel: CAC 40 fällt am Nachmittag zurück
Um 15:41 Uhr verliert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,16 Prozent auf 8 272,77 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,493 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der CAC 40 0,238 Prozent leichter bei 8 266,65 Punkten, nach 8 286,40 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 8 297,07 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 254,68 Punkten verzeichnete.
CAC 40 seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 1,57 Prozent. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Monat, am 04.08.2026, bei 8 666,63 Punkten. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 04.06.2026, bei 8 244,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, notierte der CAC 40 bei 7 698,92 Punkten.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,946 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 369 257 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 215,942 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus
Im CAC 40 weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,71 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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