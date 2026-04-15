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Index-Bewegung 15.04.2026 17:58:42

Schwacher Handel: CAC 40 fällt zum Handelsende zurück

Schwacher Handel: CAC 40 fällt zum Handelsende zurück

Der CAC 40 schloss den Mittwochshandel mit Verlusten ab.

Am Mittwoch tendierte der CAC 40 via Euronext zum Handelsschluss 0,64 Prozent leichter bei 8 274,57 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,415 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,534 Prozent auf 8 283,42 Punkte an der Kurstafel, nach 8 327,86 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 8 258,29 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 295,28 Zähler.

CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der CAC 40 bereits um 1,18 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 911,53 Punkten. Der CAC 40 stand noch vor drei Monaten, am 15.01.2026, bei 8 313,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.04.2025, betrug der CAC 40-Kurs 7 335,40 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,968 Prozent nach oben. Bei 8 642,23 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 684 242 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 239,136 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus

Die Worldline SA-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,47 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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