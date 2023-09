Schwacher Handel: CAC 40 fällt zurück

Der CAC 40 fällt am Donnerstag.

Der CAC 40 verliert im Euronext-Handel um 12:10 Uhr 1,40 Prozent auf 7 228,18 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,278 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 1,07 Prozent schwächer bei 7 252,41 Punkten in den Handel, nach 7 330,79 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7 270,06 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7 226,38 Punkten.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 1,70 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.08.2023, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 198,06 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.06.2023, betrug der CAC 40-Kurs 7 260,97 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 21.09.2022, wies der CAC 40 einen Wert von 6 031,33 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2023 legte der Index bereits um 9,61 Prozent zu. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 7 581,26 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6 518,21 Zählern.

Tops und Flops im CAC 40

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 3 480 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 367,965 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Blick

Die Renault-Aktie präsentiert mit 3,03 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Im Index verzeichnet die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,76 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

