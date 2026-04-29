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WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

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CAC 40-Performance im Blick 29.04.2026 15:59:01

Schwacher Handel: CAC 40 in der Verlustzone

Schwacher Handel: CAC 40 in der Verlustzone

Der CAC 40 verbucht aktuell Verluste.

Am Mittwoch notiert der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext 0,53 Prozent tiefer bei 8 060,85 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,377 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der CAC 40 0,186 Prozent schwächer bei 8 088,98 Punkten, nach 8 104,09 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 110,62 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 8 036,46 Einheiten.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 1,22 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, den Wert von 7 701,95 Punkten. Der CAC 40 wurde vor drei Monaten, am 29.01.2026, mit 8 071,36 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 29.04.2025, notierte der CAC 40 bei 7 555,87 Punkten.

Der Index gab seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,64 Prozent nach. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 369 878 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 231,161 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,95 zu Buche schlagen. Mit 8,47 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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