Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Index-Performance im Blick
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07.04.2026 17:58:49
Schwacher Handel: CAC 40 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein
Der CAC 40 tendierte im Euronext-Handel zum Handelsschluss um 0,67 Prozent schwächer bei 7 908,74 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,337 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,446 Prozent auf 7 997,91 Punkte an der Kurstafel, nach 7 962,39 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 075,18 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 881,04 Zählern.
So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, den Stand von 7 993,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.01.2026, wurde der CAC 40 mit 8 233,92 Punkten gehandelt. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 07.04.2025, einen Stand von 6 927,12 Punkten auf.
Der Index büßte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,50 Prozent ein. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 432 303 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 233,825 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,96 erwartet. Mit 9,13 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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