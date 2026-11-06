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CAC 40-Performance 06.11.2026 17:58:49

Schwacher Handel: CAC 40 letztendlich schwächer

Schwacher Handel: CAC 40 letztendlich schwächer

Der CAC 40 zeigte sich letztendlich im Minus.

Der CAC 40 bewegte sich im Euronext-Handel zum Handelsende um 0,81 Prozent tiefer bei 8 139,00 Punkten. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,461 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 1,22 Prozent schwächer bei 8 105,06 Punkten in den Freitagshandel, nach 8 205,37 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag am Freitag bei 8 049,64 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 140,54 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 2,26 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 865,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, wurde der CAC 40 mit 8 699,71 Punkten berechnet. Der CAC 40 stand vor einem Jahr, am 06.11.2025, bei 7 964,77 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 0,686 Prozent zurück. 8 755,03 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Bei 7 505,27 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 368 459 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 236,570 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,79 erwartet. Die Carrefour-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,96 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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Airbus SE 195,10 -1,21% Airbus SE
Carrefour S.A. 13,61 0,85% Carrefour S.A.
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 446,55 -0,84% L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Pernod Ricard S.A. 70,52 0,89% Pernod Ricard S.A.
Renault S.A. 28,73 2,31% Renault S.A.
Stellantis 3,96 0,18% Stellantis

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