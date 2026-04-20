Schwacher Handel: CAC 40 liegt am Montagmittag im Minus

So bewegt sich der CAC 40 am Montag.

Am Montag verliert der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 1,03 Prozent auf 8 338,30 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,463 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 1,32 Prozent auf 8 313,78 Punkte an der Kurstafel, nach 8 425,13 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 313,75 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 8 348,13 Einheiten.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Noch vor einem Monat, am 20.03.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 665,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.01.2026, stand der CAC 40 bei 8 062,58 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, stand der CAC 40 bei 7 285,86 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,75 Prozent nach oben. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 642,23 Punkte. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 79 856 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 247,898 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der CAC 40-Titel

Im CAC 40 hat die Worldline SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SRTeleperformance-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at