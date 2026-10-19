Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Index-Performance
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19.10.2026 15:58:48
Schwacher Handel: CAC 40 liegt im Minus
Am Montag verbucht der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext ein Minus in Höhe von 1,44 Prozent auf 7 842,19 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,387 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,896 Prozent leichter bei 7 885,38 Punkten in den Handel, nach 7 956,70 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des CAC 40 lag am Montag bei 7 894,31 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 821,29 Punkten erreichte.
CAC 40-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8 065,02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, mit 8 338,81 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 174,20 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 gab der Index bereits um 4,31 Prozent nach. Bei 8 755,03 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 591 391 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 216,432 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Titel
Die Renault-Aktie verzeichnet mit 4,71 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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