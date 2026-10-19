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Index-Performance 19.10.2026 15:58:48

Schwacher Handel: CAC 40 liegt im Minus

Schwacher Handel: CAC 40 liegt im Minus

Heute ziehen sich die Börsianer in Paris zurück.

Am Montag verbucht der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext ein Minus in Höhe von 1,44 Prozent auf 7 842,19 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,387 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,896 Prozent leichter bei 7 885,38 Punkten in den Handel, nach 7 956,70 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Montag bei 7 894,31 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 821,29 Punkten erreichte.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8 065,02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, mit 8 338,81 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 174,20 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gab der Index bereits um 4,31 Prozent nach. Bei 8 755,03 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 591 391 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 216,432 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Titel

Die Renault-Aktie verzeichnet mit 4,71 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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