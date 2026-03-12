Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Index im Fokus
|
12.03.2026 09:29:45
Schwacher Handel: CAC 40 liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus
Der CAC 40 verliert im Euronext-Handel um 09:12 Uhr 0,46 Prozent auf 8 004,87 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,394 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,436 Prozent schwächer bei 8 006,73 Punkten in den Handel, nach 8 041,81 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 8 015,08 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 996,16 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche stieg der CAC 40 bereits um 2,50 Prozent. Der CAC 40 lag vor einem Monat, am 12.02.2026, bei 8 340,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.12.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 068,62 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 12.03.2025, einen Stand von 7 988,96 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 2,32 Prozent abwärts. Bei 8 642,23 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. 7 768,11 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 22 295 Aktien gehandelt. Mit 248,344 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,08 zu Buche schlagen. Die SRTeleperformance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,87 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Airbus SE
|
12.03.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende in Rot (finanzen.at)
|
12.03.26
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
12.03.26
|Börse Paris in Rot: So bewegt sich der CAC 40 nachmittags (finanzen.at)
|
12.03.26
|Schwache Performance in Paris: CAC 40 fällt am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
12.03.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 legt zum Start des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12.03.26
|Schwacher Handel: CAC 40 liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
11.03.26
|Schwache Performance in Paris: CAC 40 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste (finanzen.at)
|
11.03.26
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 in Rot (finanzen.at)
Analysen zu Airbus SE
|10.03.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|10.03.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.03.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|10.03.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|10.03.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.03.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|10.03.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|09.03.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|03.03.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.03.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|173,96
|-0,66%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|494,05
|-0,03%
|SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
|50,38
|-0,12%
|Stellantis
|6,00
|0,79%
|Worldline SA
|1,42
|-1,08%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|7 984,44
|-0,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot
An den asisatischen Börsen dominieren zum Wochenende die Bären.