Airbus Aktie

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
Aktion
Portfolio
Watchlist
Index im Fokus 12.03.2026 09:29:45

Schwacher Handel: CAC 40 liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus

Der CAC 40 gibt heute nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der CAC 40 verliert im Euronext-Handel um 09:12 Uhr 0,46 Prozent auf 8 004,87 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,394 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,436 Prozent schwächer bei 8 006,73 Punkten in den Handel, nach 8 041,81 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 8 015,08 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 996,16 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der CAC 40 bereits um 2,50 Prozent. Der CAC 40 lag vor einem Monat, am 12.02.2026, bei 8 340,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.12.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 068,62 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 12.03.2025, einen Stand von 7 988,96 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 2,32 Prozent abwärts. Bei 8 642,23 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. 7 768,11 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 22 295 Aktien gehandelt. Mit 248,344 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,08 zu Buche schlagen. Die SRTeleperformance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,87 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Tops und Flops im CAC 40
Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

Analysen zu Airbus SE

10.03.26 Airbus Buy Deutsche Bank AG
10.03.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
09.03.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
09.03.26 Airbus Overweight Barclays Capital
09.03.26 Airbus Outperform Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 173,96 -0,66% Airbus SE
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 494,05 -0,03% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance 50,38 -0,12% SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
Stellantis 6,00 0,79% Stellantis
Worldline SA 1,42 -1,08% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 7 984,44 -0,71%

