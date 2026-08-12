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CAC 40 im Fokus 12.08.2026 12:26:52

Schwacher Handel: CAC 40 mittags schwächer

Schwacher Handel: CAC 40 mittags schwächer

Der CAC 40 kommt am Mittwochmittag nicht vom Fleck.

Um 12:10 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,06 Prozent leichter bei 8 709,99 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,548 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,008 Prozent leichter bei 8 714,27 Punkten in den Mittwochshandel, nach 8 714,94 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8 721,69 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 8 684,92 Punkten.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 0,006 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der CAC 40 mit 8 338,97 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, lag der CAC 40 bei 7 979,92 Punkten. Der CAC 40 stand vor einem Jahr, am 12.08.2025, bei 7 753,42 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 6,28 Prozent zu. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 297 465 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 237,314 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Fokus

Die Renault-Aktie verzeichnet mit 4,63 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,83 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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