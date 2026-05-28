Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40 aktuell
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28.05.2026 15:59:11
Schwacher Handel: CAC 40 notiert im Minus
Am Donnerstag verliert der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext 0,61 Prozent auf 8 157,72 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,394 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,428 Prozent auf 8 172,80 Punkte an der Kurstafel, nach 8 207,89 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8 192,43 Punkte, das Tagestief hingegen 8 150,55 Zähler.
So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht sank der CAC 40 bereits um 0,339 Prozent. Vor einem Monat, am 28.04.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 104,09 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 580,75 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.05.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 788,10 Punkten.
Der Index gab seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,457 Prozent nach. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 505,27 Punkte.
Die teuersten CAC 40-Konzerne
Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 110 298 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 232,026 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der CAC 40-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,49 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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