19.02.2026 16:01:51
Schwacher Handel: CAC 40 präsentiert sich am Nachmittag leichter
Um 15:43 Uhr sinkt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,66 Prozent auf 8 373,73 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,503 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,199 Prozent schwächer bei 8 412,25 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 8 429,03 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 415,88 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 350,36 Zählern.
CAC 40 seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn kletterte der CAC 40 bereits um 0,611 Prozent. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 19.01.2026, einen Stand von 8 112,02 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.11.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 7 953,77 Punkten. Der CAC 40 stand vor einem Jahr, am 19.02.2025, bei 8 110,54 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,18 Prozent. Bei 8 438,52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7 996,59 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 671 137 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 261,946 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus
Die Worldline SA-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,68 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Analysen zu Airbus SE
|06:06
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|19.02.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|19.02.26
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
