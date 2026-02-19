Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

Kursverlauf 19.02.2026 16:01:51

Schwacher Handel: CAC 40 präsentiert sich am Nachmittag leichter

Der CAC 40 verliert aktuell an Boden.

Um 15:43 Uhr sinkt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,66 Prozent auf 8 373,73 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,503 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,199 Prozent schwächer bei 8 412,25 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 8 429,03 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 415,88 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 350,36 Zählern.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der CAC 40 bereits um 0,611 Prozent. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 19.01.2026, einen Stand von 8 112,02 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.11.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 7 953,77 Punkten. Der CAC 40 stand vor einem Jahr, am 19.02.2025, bei 8 110,54 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,18 Prozent. Bei 8 438,52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7 996,59 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 671 137 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 261,946 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus

Die Worldline SA-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,68 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

06:06 Airbus Outperform RBC Capital Markets
19.02.26 Airbus Kaufen DZ BANK
19.02.26 Airbus Buy Deutsche Bank AG
19.02.26 Airbus Buy UBS AG
19.02.26 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 189,96 1,04% Airbus SE
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 546,30 2,73% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance 52,30 3,12% SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
Stellantis 6,48 1,42% Stellantis
Worldline SA 1,42 -1,08% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 467,65 0,82%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas fester -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt kann sich am Freitag nach oben absetzen. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich unterdessen höher. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

