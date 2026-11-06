Schwacher Handel: CAC 40 präsentiert sich mittags leichter

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 1,81 Prozent schwächer bei 8 056,70 Punkten. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,461 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 1,22 Prozent auf 8 105,06 Punkte an der Kurstafel, nach 8 205,37 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 8 139,69 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 055,70 Punkten lag.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 1,23 Prozent nach oben. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 06.10.2026, den Stand von 7 865,07 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 699,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, betrug der CAC 40-Kurs 7 964,77 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 1,69 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 755,03 Punkte. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 55 901 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 236,570 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,79 zu Buche schlagen. Die Carrefour-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,96 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at