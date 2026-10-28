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CAC 40-Performance im Fokus 28.10.2026 09:28:38

Schwacher Handel: CAC 40 präsentiert sich zum Start leichter

Schwacher Handel: CAC 40 präsentiert sich zum Start leichter

So bewegt sich der CAC 40 am Morgen.

Um 09:12 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,01 Prozent schwächer bei 7 886,28 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,361 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,371 Prozent höher bei 7 916,41 Punkten, nach 7 887,14 Punkten am Vortag.

Bei 7 918,74 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7 886,28 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der CAC 40 bereits um 0,893 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 078,48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8 458,78 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8 216,58 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 3,77 Prozent zurück. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 505,27 Punkten.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 77 796 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 228,777 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder

In diesem Jahr präsentiert die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,45 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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