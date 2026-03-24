Schwacher Handel: CAC 40 sackt am Dienstagnachmittag ab

Am Dienstag verbucht der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext Verluste in Höhe von 0,21 Prozent auf 7 709,60 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,256 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,225 Prozent auf 7 743,55 Punkte an der Kurstafel, nach 7 726,20 Punkten am Vortag.

Bei 7 773,63 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7 660,24 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Noch vor einem Monat, am 24.02.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 519,21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.12.2025, notierte der CAC 40 bei 8 103,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.03.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 022,33 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 5,93 Prozent zu Buche. Bei 8 642,23 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 505,27 Zählern.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 158 473 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 231,616 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Aktien

Unter den CAC 40-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 9,29 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SRTeleperformance-Aktie an.

Redaktion finanzen.at