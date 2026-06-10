Schwacher Handel: CAC 40 sackt schlussendlich ab

Am Mittwoch stand der CAC 40 via Euronext letztendlich 0,51 Prozent im Minus bei 8 161,83 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,413 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,239 Prozent auf 8 223,05 Punkte an der Kurstafel, nach 8 203,43 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 113,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8 240,63 Einheiten.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der CAC 40 bereits um 0,349 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wurde der CAC 40 auf 8 112,57 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 10.03.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 057,36 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.06.2025, betrug der CAC 40-Kurs 7 804,33 Punkte.

Der Index büßte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,407 Prozent ein. Bei 8 642,23 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern registriert.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 379 679 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 238,579 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick

2026 weist die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Mit 8,13 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at