Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Index im Blick
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20.08.2026 17:58:41
Schwacher Handel: CAC 40 schließt im Minus
Am Donnerstag notierte der CAC 40 via Euronext schlussendlich 0,57 Prozent tiefer bei 8 453,09 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,473 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,025 Prozent auf 8 504,07 Punkte an der Kurstafel, nach 8 501,91 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 8 514,67 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 444,76 Punkten lag.
CAC 40 auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 2,03 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 20.07.2026, den Wert von 8 340,11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8 117,42 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, betrug der CAC 40-Kurs 7 973,03 Punkte.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,15 Prozent aufwärts. 8 755,03 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Bei 7 505,27 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Die teuersten CAC 40-Unternehmen
Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 841 039 Aktien gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 220,246 Mrd. Euro den größten Anteil.
CAC 40-Fundamentaldaten im Fokus
Unter den CAC 40-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,74 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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