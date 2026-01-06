Engie Aktie

Engie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488

Kursentwicklung im Fokus 06.01.2026 12:26:51

Schwacher Handel: CAC 40 verbucht am Mittag Abschläge

Das macht das Börsenbarometer in Paris am Dienstagmittag.

Am Dienstag sinkt der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext um 0,51 Prozent auf 8 169,45 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,478 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,062 Prozent auf 8 216,58 Punkte an der Kurstafel, nach 8 211,50 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 216,58 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 158,09 Einheiten.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 8 114,74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.10.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 971,78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.01.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 445,69 Punkten.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 46 536 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 316,810 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick

Die Worldline SA-Aktie verzeichnet mit 2,27 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Carrefour-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,86 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 209,75 0,55% Airbus SE
Carrefour S.A. 14,12 -0,46% Carrefour S.A.
Engie (ex GDF Suez) 23,30 2,33% Engie (ex GDF Suez)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 645,70 1,43% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Stellantis 9,52 -0,95% Stellantis
Worldline SA 1,61 1,35% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 237,43 0,32%

