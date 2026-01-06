Schwacher Handel: CAC 40 verbucht am Mittag Abschläge

Das macht das Börsenbarometer in Paris am Dienstagmittag.

Am Dienstag sinkt der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext um 0,51 Prozent auf 8 169,45 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,478 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,062 Prozent auf 8 216,58 Punkte an der Kurstafel, nach 8 211,50 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 216,58 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 158,09 Einheiten.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 8 114,74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.10.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 971,78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.01.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 445,69 Punkten.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 46 536 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 316,810 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick

Die Worldline SA-Aktie verzeichnet mit 2,27 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Carrefour-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,86 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

