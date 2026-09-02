Schwacher Handel: CAC 40 verbucht am Mittag Abschläge

Am Mittwoch tendiert der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,68 Prozent schwächer bei 8 245,67 Punkten. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,514 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,107 Prozent schwächer bei 8 292,95 Punkten in den Mittwochshandel, nach 8 301,85 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag am Mittwoch bei 8 241,77 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 306,63 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 1,89 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, lag der CAC 40 bei 8 509,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, wurde der CAC 40 mit 8 209,09 Punkten berechnet. Der CAC 40 stand vor einem Jahr, am 02.09.2025, bei 7 654,25 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 0,616 Prozent zu. 8 755,03 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Bei 7 505,27 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 159 493 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 222,976 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,78 erwartet. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,79 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at