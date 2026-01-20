Stellantis Aktie

CAC 40-Kursentwicklung 20.01.2026 15:59:21

Schwacher Handel: CAC 40 verbucht nachmittags Abschläge

Schwacher Handel: CAC 40 verbucht nachmittags Abschläge

Der CAC 40 zeigt sich am zweiten Tag der Woche leichter.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,97 Prozent leichter bei 8 033,34 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,501 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,712 Prozent tiefer bei 8 054,24 Punkten, nach 8 112,02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 058,89 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 996,59 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 8 151,38 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.10.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 206,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.01.2025, lag der CAC 40 bei 7 733,50 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 verlor der Index bereits um 1,98 Prozent. Bei 8 396,72 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 996,59 Punkten erreicht.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 182 355 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 300,718 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf

In diesem Jahr präsentiert die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. SRTeleperformance-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,97 Prozent gelockt.

