Zum Handelsende notierte der CAC 40 im Euronext-Handel 1,62 Prozent tiefer bei 8 216,78 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,506 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,415 Prozent leichter bei 8 317,32 Punkten in den Handel, nach 8 352,00 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 212,27 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 8 317,91 Einheiten.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 7 956,70 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, wurde der CAC 40 mit 8 579,60 Punkten berechnet. Der CAC 40 wurde vor einem Jahr, am 17.11.2025, mit 8 119,02 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 0,263 Prozent zu Buche. Bei 8 755,03 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 334 847 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit 240,001 Mrd. Euro weist die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,54 zu Buche schlagen. Mit 7,84 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at