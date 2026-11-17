CAC 40
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17.11.2026 17:58:41
Schwacher Handel: CAC 40 verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge
Zum Handelsende notierte der CAC 40 im Euronext-Handel 1,62 Prozent tiefer bei 8 216,78 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,506 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,415 Prozent leichter bei 8 317,32 Punkten in den Handel, nach 8 352,00 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8 212,27 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 8 317,91 Einheiten.
CAC 40-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 7 956,70 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, wurde der CAC 40 mit 8 579,60 Punkten berechnet. Der CAC 40 wurde vor einem Jahr, am 17.11.2025, mit 8 119,02 Punkten bewertet.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 0,263 Prozent zu Buche. Bei 8 755,03 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 334 847 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit 240,001 Mrd. Euro weist die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,54 zu Buche schlagen. Mit 7,84 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|72,06
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|Renault S.A.
|27,63
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|Stellantis
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