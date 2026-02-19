Schwacher Handel: CAC 40 verbucht zum Start Verluste

Der CAC 40 gibt am Donnerstag nach seinem Vortagesanstieg nach.

Am Donnerstag notiert der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext 0,30 Prozent tiefer bei 8 403,89 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,503 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 8 412,25 Zählern und damit 0,199 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (8 429,03 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8 415,88 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8 399,65 Punkten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der CAC 40 bereits um 0,974 Prozent. Vor einem Monat, am 19.01.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 112,02 Punkten auf. Der CAC 40 notierte noch vor drei Monaten, am 19.11.2025, bei 7 953,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.02.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 110,54 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,55 Prozent nach oben. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 438,52 Punkte. Bei 7 996,59 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 70 100 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 261,946 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr weist die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,68 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at