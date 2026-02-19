Stellantis Aktie

Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance 19.02.2026 09:29:21

Schwacher Handel: CAC 40 verbucht zum Start Verluste

Schwacher Handel: CAC 40 verbucht zum Start Verluste

Der CAC 40 gibt am Donnerstag nach seinem Vortagesanstieg nach.

Am Donnerstag notiert der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext 0,30 Prozent tiefer bei 8 403,89 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,503 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 8 412,25 Zählern und damit 0,199 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (8 429,03 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8 415,88 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8 399,65 Punkten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der CAC 40 bereits um 0,974 Prozent. Vor einem Monat, am 19.01.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 112,02 Punkten auf. Der CAC 40 notierte noch vor drei Monaten, am 19.11.2025, bei 7 953,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.02.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 110,54 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,55 Prozent nach oben. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 438,52 Punkte. Bei 7 996,59 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 70 100 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 261,946 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr weist die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,68 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Tops und Flops im CAC 40
Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Stellantis

mehr Nachrichten

Analysen zu Stellantis

mehr Analysen
12.02.26 Stellantis Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.02.26 Stellantis Kaufen DZ BANK
09.02.26 Stellantis Hold Deutsche Bank AG
09.02.26 Stellantis Buy UBS AG
09.02.26 Stellantis Equal Weight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 191,32 1,77% Airbus SE
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 547,40 2,93% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance 51,88 2,29% SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
Stellantis 6,49 1,58% Stellantis
Worldline SA 1,42 -1,08% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 469,01 0,84%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:22 Depot-Check: Wo Warren Buffett im vierten Quartal investiert ist
15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Freitag höher. Die Börsen in Asien präsentierten sich mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen