Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Index-Performance
|
19.02.2026 09:29:21
Schwacher Handel: CAC 40 verbucht zum Start Verluste
Am Donnerstag notiert der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext 0,30 Prozent tiefer bei 8 403,89 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,503 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 8 412,25 Zählern und damit 0,199 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (8 429,03 Punkte).
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8 415,88 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8 399,65 Punkten.
So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht gewann der CAC 40 bereits um 0,974 Prozent. Vor einem Monat, am 19.01.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 112,02 Punkten auf. Der CAC 40 notierte noch vor drei Monaten, am 19.11.2025, bei 7 953,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.02.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 110,54 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,55 Prozent nach oben. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 438,52 Punkte. Bei 7 996,59 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Die meistgehandelten CAC 40-Aktien
Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 70 100 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 261,946 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Fokus
In diesem Jahr weist die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,68 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Stellantis
|
09:29
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 beginnt Freitagshandel im Plus (finanzen.at)
|
19.02.26
|Verluste in Paris: CAC 40 zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
19.02.26
|Schwacher Handel: CAC 40 präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
19.02.26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 schwächer (finanzen.at)
|
19.02.26
|Schwacher Handel: CAC 40 verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
|
18.02.26
|Gewinne in Paris: CAC 40 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
18.02.26
|Euronext-Handel: Anleger lassen CAC 40 am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
18.02.26
|Optimismus in Paris: CAC 40 mittags freundlich (finanzen.at)
Analysen zu Stellantis
|12.02.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|09.02.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|09.02.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|09.02.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|09.02.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|09.02.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|09.02.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|09.02.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|09.02.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|09.02.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|09.02.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Stellantis Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|14.01.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|191,32
|1,77%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|547,40
|2,93%
|SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
|51,88
|2,29%
|Stellantis
|6,49
|1,58%
|Worldline SA
|1,42
|-1,08%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 469,01
|0,84%