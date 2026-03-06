Schwacher Handel: CAC 40 verliert am Freitagnachmittag

Am Freitag notiert der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext 1,62 Prozent leichter bei 7 915,76 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,427 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,471 Prozent auf 8 083,67 Punkte an der Kurstafel, nach 8 045,80 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 104,77 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 913,02 Zählern.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 5,82 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.02.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 273,84 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 114,74 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 06.03.2025, bei 8 197,67 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 3,41 Prozent zurück. Bei 8 642,23 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 913,02 Zählern registriert.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. 342 694 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 251,869 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Blick

Die Worldline SA-Aktie hat mit 2,16 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at