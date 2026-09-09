LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|CAC 40 aktuell
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09.09.2026 15:58:54
Schwacher Handel: CAC 40 verliert am Mittwochnachmittag
Am Mittwoch notiert der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext 1,57 Prozent leichter bei 8 187,06 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,494 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,718 Prozent auf 8 258,24 Punkte an der Kurstafel, nach 8 317,98 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 277,24 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 141,42 Zählern.
CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 1,04 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, lag der CAC 40 bei 8 714,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.06.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8 203,43 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, bei 7 749,39 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 0,099 Prozent zurück. Bei 8 755,03 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern registriert.
Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 184 734 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 212,105 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Blick
Die Renault-Aktie hat mit 4,90 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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