Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|CAC 40-Performance im Blick
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17.07.2026 09:28:46
Schwacher Handel: CAC 40 verliert zum Start
Am Freitag notiert der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,58 Prozent tiefer bei 8 328,89 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,462 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der CAC 40 0,610 Prozent schwächer bei 8 326,74 Punkten, nach 8 377,86 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8 331,19 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 8 317,69 Einheiten.
So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 0,268 Prozent. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 17.06.2026, einen Stand von 8 430,79 Punkten auf. Der CAC 40 wurde vor drei Monaten, am 17.04.2026, mit 8 425,13 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 17.07.2025, notierte der CAC 40 bei 7 822,00 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,63 Prozent aufwärts. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Die meistgehandelten CAC 40-Aktien
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 23 331 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 244,713 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,01 zu Buche schlagen. Mit 8,45 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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