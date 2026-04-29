Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40-Performance im Fokus
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29.04.2026 17:58:53
Schwacher Handel: CAC 40 zeigt sich schlussendlich schwächer
Der CAC 40 verlor im Euronext-Handel zum Handelsschluss 0,39 Prozent auf 8 072,13 Punkte. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,377 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,186 Prozent auf 8 088,98 Punkte an der Kurstafel, nach 8 104,09 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 8 110,62 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 036,46 Punkten lag.
CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 1,08 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, bei 7 701,95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.01.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 071,36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.04.2025, betrug der CAC 40-Kurs 7 555,87 Punkte.
Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 1,50 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 642,23 Punkte. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 720 354 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 231,161 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,95 zu Buche schlagen. Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,47 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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