Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40-Kursentwicklung
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31.03.2026 09:29:23
Schwacher Handel: CAC 40 zeigt sich zum Start des Dienstagshandels leichter
Am Dienstag verliert der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,06 Prozent auf 7 767,92 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,264 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,094 Prozent auf 7 765,16 Punkte an der Kurstafel, nach 7 772,45 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 7 759,20 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 7 782,03 Einheiten.
CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, lag der CAC 40 bei 8 580,75 Punkten. Am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2025, lag der CAC 40 noch bei 8 149,50 Punkten. Am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, stand der CAC 40 noch bei 7 790,71 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,21 Prozent abwärts. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 642,23 Punkte. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13 530 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 226,230 Mrd. Euro den größten Anteil.
KGV und Dividende der CAC 40-Titel
Im CAC 40 hat die Worldline SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SRTeleperformance-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,36 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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