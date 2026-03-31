Stellantis Aktie

Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
CAC 40-Kursentwicklung 31.03.2026 09:29:23

Schwacher Handel: CAC 40 zeigt sich zum Start des Dienstagshandels leichter

Schwacher Handel: CAC 40 zeigt sich zum Start des Dienstagshandels leichter

So bewegt sich der CAC 40 heute.

Am Dienstag verliert der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,06 Prozent auf 7 767,92 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,264 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,094 Prozent auf 7 765,16 Punkte an der Kurstafel, nach 7 772,45 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 759,20 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 7 782,03 Einheiten.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, lag der CAC 40 bei 8 580,75 Punkten. Am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2025, lag der CAC 40 noch bei 8 149,50 Punkten. Am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, stand der CAC 40 noch bei 7 790,71 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,21 Prozent abwärts. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 642,23 Punkte. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13 530 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 226,230 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der CAC 40-Titel

Im CAC 40 hat die Worldline SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SRTeleperformance-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,36 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Stellantis

mehr Nachrichten

Analysen zu Airbus SE

mehr Analysen
08:41 Airbus Overweight Barclays Capital
24.03.26 Airbus Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.03.26 Airbus Overweight Barclays Capital
20.03.26 Airbus Kaufen DZ BANK
19.03.26 Airbus Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 160,00 1,28% Airbus SE
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 462,30 0,03% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance 49,81 3,30% SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
Stellantis 6,00 1,59% Stellantis
Worldline SA 1,42 -1,08% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 7 799,92 0,35%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

29.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 13
29.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 13: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.03.26 KW 13: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
28.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Widersprüchliche Signale im Iran-Krieg: ATX dreht in die Gewinnzone -- DAX mit leichtem Plus -- Verluste an den Börsen in Asien
Der heimische Aktienmarkt kann die Verlustzone hinter sich lassen. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien sind mehrheitlich rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen