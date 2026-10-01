L'Oréal Aktie
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
|Index-Performance im Blick
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01.10.2026 09:28:57
Schwacher Handel: CAC 40 zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer
Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,68 Prozent leichter bei 7 910,65 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,402 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,638 Prozent auf 7 913,71 Punkte an der Kurstafel, nach 7 964,51 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 7 906,79 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7 922,28 Punkten.
So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 2,47 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 01.09.2026, wurde der CAC 40 auf 8 301,85 Punkte taxiert. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 01.07.2026, einen Wert von 8 337,29 Punkten auf. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 01.10.2025, den Wert von 7 966,95 Punkten.
Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,47 Prozent ein. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 24 532 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LOréal mit 202,274 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.
CAC 40-Fundamentalkennzahlen
Die Renault-Aktie präsentiert mit 4,27 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Mit 8,62 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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