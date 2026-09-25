Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40-Kursentwicklung
|
25.09.2026 17:58:47
Schwacher Handel: CAC 40 zum Handelsende leichter
Letztendlich schloss der CAC 40 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 8 077,80 Punkten ab. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,428 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,651 Prozent auf 8 134,06 Punkte an der Kurstafel, nach 8 081,43 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8 057,15 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8 136,29 Punkten.
So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn sank der CAC 40 bereits um 0,321 Prozent. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 25.08.2026, einen Stand von 8 439,20 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 431,61 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 795,42 Punkten.
Der Index verlor seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,43 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen
Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 594 113 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LOréal-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 202,141 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus
2026 präsentiert die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,42 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Stellantis
|
17:58
|Schwacher Handel: CAC 40 zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
15:58
|Aufschläge in Paris: CAC 40-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
12:26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 liegt am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Freitagshandel in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Start des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
24.09.26
|Schwache Performance in Paris: CAC 40 fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
24.09.26
|Handel in Paris: Das macht der CAC 40 nachmittags (finanzen.at)
|
24.09.26
|Börse Paris: CAC 40 gibt am Donnerstagmittag nach (finanzen.at)
|
24.09.26
|Schwache Performance in Paris: CAC 40 verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu Stellantis
|23.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Stellantis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Stellantis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|23.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|16.09.26
|Stellantis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|193,24
|-0,99%
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|383,50
|-0,70%
|Pernod Ricard S.A.
|59,64
|-0,57%
|Renault S.A.
|26,38
|-0,15%
|Stellantis
|4,05
|2,92%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 077,80
|-0,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerLeichte Entspannung am Ölmarkt: ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.