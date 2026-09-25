Schwacher Handel: CAC 40 zum Handelsende leichter

Letztendlich schloss der CAC 40 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 8 077,80 Punkten ab. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,428 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,651 Prozent auf 8 134,06 Punkte an der Kurstafel, nach 8 081,43 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8 057,15 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8 136,29 Punkten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der CAC 40 bereits um 0,321 Prozent. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 25.08.2026, einen Stand von 8 439,20 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 431,61 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 795,42 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,43 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 594 113 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LOréal-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 202,141 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus

2026 präsentiert die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,42 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at