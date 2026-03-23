Schwacher Handel: CAC 40 zum Start des Montagshandels in der Verlustzone

Der CAC 40 setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Um 09:12 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 1,50 Prozent leichter bei 7 550,77 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,256 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 1,61 Prozent tiefer bei 7 542,36 Punkten, nach 7 665,62 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 561,16 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 541,32 Zählern.

CAC 40 seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 23.02.2026, notierte der CAC 40 bei 8 497,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.12.2025, wurde der CAC 40 auf 8 103,85 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 042,95 Punkten.

Der Index sank auf Jahressicht 2026 bereits um 7,86 Prozent. Bei 8 642,23 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 541,32 Punkten erreicht.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 28 025 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 227,322 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Titel auf

Die Worldline SA-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. In puncto Dividendenrendite ist die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,13 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at