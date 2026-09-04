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Kursentwicklung 04.09.2026 09:28:31

Schwacher Handel: CAC 40 zum Start mit Abgaben

Schwacher Handel: CAC 40 zum Start mit Abgaben

So bewegt sich der CAC 40 am Freitagmorgen.

Um 09:12 Uhr steht im Euronext-Handel ein Minus von 0,26 Prozent auf 8 265,01 Punkte an der CAC 40-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,493 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,238 Prozent schwächer bei 8 266,65 Punkten in den Handel, nach 8 286,40 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 8 257,27 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 270,01 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der CAC 40 bereits um 1,66 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 04.08.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 666,63 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 244,29 Punkten auf. Der CAC 40 lag vor einem Jahr, am 04.09.2025, bei 7 698,92 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,852 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 505,27 Zählern.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 12 079 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 215,942 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der CAC 40-Mitglieder

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,71 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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