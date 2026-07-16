Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|Marktbericht
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16.07.2026 09:29:10
Schwacher Handel: CAC 40 zum Start schwächer
Am Donnerstag verbucht der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext ein Minus in Höhe von 0,19 Prozent auf 8 366,75 Punkte. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,452 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,019 Prozent schwächer bei 8 380,84 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 8 382,43 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8 359,69 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 8 380,84 Einheiten.
So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 0,724 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 16.06.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 447,27 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.04.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 262,70 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.07.2025, wurde der CAC 40 auf 7 722,09 Punkte taxiert.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 2,09 Prozent zu Buche. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 7 434 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 238,371 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf
Unter den CAC 40-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie mit 4,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,38 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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