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28.07.2026 15:58:30
Schwacher Handel: Das macht der ATX am Nachmittag
Am Dienstag bewegt sich der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,79 Prozent schwächer bei 6 304,13 Punkten. Die ATX-Mitglieder sind damit 181,018 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,001 Prozent höher bei 6 354,38 Punkten in den Handel, nach 6 354,29 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der ATX bei 6 372,39 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6 301,07 Punkten.
ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 6 406,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.04.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5 779,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.07.2025, notierte der ATX bei 4 558,93 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 17,80 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 6 599,69 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Punkten.
ATX-Gewinner und -Verlierer
Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit CA Immobilien (+ 1,69 Prozent auf 24,00 EUR), Raiffeisen (+ 1,52 Prozent auf 56,65 EUR), Österreichische Post (+ 0,78 Prozent auf 32,15 EUR), Wienerberger (+ 0,59 Prozent auf 20,54 EUR) und STRABAG SE (+ 0,24 Prozent auf 82,30 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Lenzing (-11,86 Prozent auf 21,55 EUR), Palfinger (-8,91 Prozent auf 30,15 EUR), AT S (AT&S) (-7,74 Prozent auf 126,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,77 Prozent auf 29,80 EUR) und DO (-1,67 Prozent auf 199,60 EUR).
Die teuersten Unternehmen im ATX
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lenzing-Aktie. 467 730 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 44,706 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus
Im ATX weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,25 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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