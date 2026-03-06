Schwacher Handel: Das macht der ATX Prime am Mittag

Der ATX Prime zeigt sich am Freitagmittag wenig bewegt.

Um 12:09 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,06 Prozent leichter bei 2 701,40 Punkten. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,020 Prozent leichter bei 2 702,56 Punkten, nach 2 703,09 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 2 701,25 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 729,44 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 4,83 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 06.02.2026, stand der ATX Prime bei 2 813,77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, lag der ATX Prime bei 2 525,91 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.03.2025, wurde der ATX Prime mit 2 175,14 Punkten berechnet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,63 Prozent nach oben. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 907,38 Punkten. Bei 2 638,17 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Flughafen Wien (+ 3,45 Prozent auf 54,00 EUR), Verbund (+ 2,43 Prozent auf 63,35 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,41 Prozent auf 4,26 EUR), Frequentis (+ 2,19 Prozent auf 74,60 EUR) und FACC (+ 1,71 Prozent auf 14,30 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Wolford (-5,33 Prozent auf 2,84 EUR), Marinomed Biotech (-2,94 Prozent auf 16,50 EUR), Addiko Bank (-1,91 Prozent auf 25,70 EUR), DO (-1,79 Prozent auf 186,60 EUR) und Raiffeisen (-1,70 Prozent auf 38,12 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 175 169 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 38,292 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

Unter den ATX Prime-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 5,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

