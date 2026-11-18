Um 15:42 Uhr steht im Euronext-Handel ein Minus von 0,45 Prozent auf 8 179,77 Punkte an der CAC 40-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,502 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,009 Prozent schwächer bei 8 216,08 Punkten in den Handel, nach 8 216,78 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 8 174,37 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 229,59 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der CAC 40 bereits um 2,45 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der CAC 40 auf 7 956,70 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 509,36 Punkten auf. Der CAC 40 lag vor einem Jahr, am 18.11.2025, bei 7 967,93 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,188 Prozent ein. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 505,27 Zählern.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 774 726 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LOréal mit 239,442 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der CAC 40-Mitglieder

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at