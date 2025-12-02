Fielmann Aktie
WKN: 577220 / ISIN: DE0005772206
|Index-Performance
|
02.12.2025 15:59:11
Schwacher Handel: Das macht der MDAX aktuell
Der MDAX gibt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,12 Prozent auf 29 441,91 Punkte nach. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 348,919 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,046 Prozent auf 29 489,35 Punkte an der Kurstafel, nach 29 475,82 Punkten am Vortag.
Der MDAX verzeichnete bei 29 320,37 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 29 554,72 Einheiten.
MDAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Stand von 29 751,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.09.2025, lag der MDAX bei 29 604,64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.12.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 26 302,94 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 14,48 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 31 754,30 Punkten. Bei 23 135,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops im MDAX aktuell
Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell thyssenkrupp (+ 6,02 Prozent auf 9,54 EUR), HOCHTIEF (+ 4,42 Prozent auf 307,20 EUR), Bilfinger SE (+ 2,52 Prozent auf 101,60 EUR), HUGO BOSS (+ 2,27 Prozent auf 39,20 EUR) und LANXESS (+ 1,48 Prozent auf 17,85 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen IONOS (-2,57 Prozent auf 26,55 EUR), Gerresheimer (-2,47 Prozent auf 26,06 EUR), PUMA SE (-2,46 Prozent auf 20,20 EUR), Fielmann (-2,05 Prozent auf 42,90 EUR) und flatexDEGIRO (-2,04 Prozent auf 31,62 EUR).
MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im MDAX ist die thyssenkrupp-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 608 747 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 39,524 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus
Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 5,49 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,44 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
