Schwacher Handel: Das macht der NASDAQ Composite aktuell

Am Mittwoch verbucht der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ Verluste in Höhe von 0,11 Prozent auf 23 393,90 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,008 Prozent auf 23 420,85 Punkte an der Kurstafel, nach 23 419,08 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 23 445,26 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23 323,71 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,089 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 23 365,69 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, den Wert von 22 660,01 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2024, bei 19 310,79 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 21,33 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 24 019,99 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 784,03 Zählern.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Nissan Motor (+ 6,05 Prozent auf 2,63 USD), Donegal Group B (+ 3,93 Prozent auf 17,71 USD), SMC (+ 2,56 Prozent auf 357,92 USD), AXT (+ 2,47 Prozent auf 16,19 USD) und Compugen (+ 2,36 Prozent auf 1,52 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Corcept Therapeutics (-49,81 Prozent auf 35,23 USD), Taylor Devices (-8,33 Prozent auf 57,75 USD), Geospace Technologies (-4,94 Prozent auf 16,55 USD), World Acceptance (-3,15 Prozent auf 140,90 USD) und Sangamo Therapeutics (-3,04 Prozent auf 0,41 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 9 300 756 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,897 Bio. Euro.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Die Gladstone Commercial-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,24 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at