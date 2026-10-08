Schwacher Handel: Das macht der S&P 500 am Mittag

Am Donnerstag fällt der S&P 500 um 17:59 Uhr via NYSE um 0,40 Prozent auf 7 770,25 Punkte zurück. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 65,152 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,355 Prozent auf 7 774,05 Punkte an der Kurstafel, nach 7 801,77 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7 769,15 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7 793,67 Einheiten.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der S&P 500 bereits um 0,510 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, lag der S&P 500 bei 7 673,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7 482,71 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 08.10.2025, den Stand von 6 753,72 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 13,29 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6 316,91 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Chipotle Mexican Grill (+ 6,73 Prozent auf 32,84 USD), Marathon Petroleum (+ 5,20 Prozent auf 465,24 USD), APA (+ 4,86 Prozent auf 45,94 USD), Rollins (+ 4,28 Prozent auf 32,19 USD) und Philip Morris (+ 4,14 Prozent auf 200,67 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen Coherent (-6,00 Prozent auf 314,49 USD), Bloom Energy (-4,97 Prozent auf 276,80 USD), Super Micro Computer (-4,74 Prozent auf 42,81 USD), Eli Lilly (-4,48 Prozent auf 1 135,46 USD) und Skyworks Solutions (-4,36 Prozent auf 79,79 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 525 653 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 5,147 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 15,02 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at