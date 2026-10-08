Western Union Company Aktie
WKN DE: A0LA17 / ISIN: US9598021098
|Index-Performance im Blick
|
08.10.2026 18:01:54
Schwacher Handel: Das macht der S&P 500 am Mittag
Am Donnerstag fällt der S&P 500 um 17:59 Uhr via NYSE um 0,40 Prozent auf 7 770,25 Punkte zurück. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 65,152 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,355 Prozent auf 7 774,05 Punkte an der Kurstafel, nach 7 801,77 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 verzeichnete bei 7 769,15 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7 793,67 Einheiten.
S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn kletterte der S&P 500 bereits um 0,510 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, lag der S&P 500 bei 7 673,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7 482,71 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 08.10.2025, den Stand von 6 753,72 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 13,29 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6 316,91 Zähler.
Das sind die Tops und Flops im S&P 500
Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Chipotle Mexican Grill (+ 6,73 Prozent auf 32,84 USD), Marathon Petroleum (+ 5,20 Prozent auf 465,24 USD), APA (+ 4,86 Prozent auf 45,94 USD), Rollins (+ 4,28 Prozent auf 32,19 USD) und Philip Morris (+ 4,14 Prozent auf 200,67 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen Coherent (-6,00 Prozent auf 314,49 USD), Bloom Energy (-4,97 Prozent auf 276,80 USD), Super Micro Computer (-4,74 Prozent auf 42,81 USD), Eli Lilly (-4,48 Prozent auf 1 135,46 USD) und Skyworks Solutions (-4,36 Prozent auf 79,79 USD).
Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 525 653 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 5,147 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der S&P 500-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 15,02 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Western Union Company
Aktien in diesem Artikel
|APA Corporation Registered Shs
|40,72
|0,56%
|Bloom Energy
|248,00
|2,69%
|Chipotle Mexican Grill Inc.
|28,05
|-4,59%
|Coherent Corp.
|278,20
|3,61%
|Eli Lilly
|1 048,00
|0,61%
|First Republic Bank
|0,00
|-50,00%
|Marathon Petroleum Corporation
|407,60
|-1,26%
|Medtronic PLC
|78,82
|0,20%
|NVIDIA Corp.
|204,90
|-0,29%
|Philip Morris Inc.
|178,52
|-0,67%
|Rollins IncShs
|28,69
|-0,45%
|Skyworks Solutions Inc.
|68,51
|-4,65%
|Super Micro Computer Inc
|37,24
|-2,10%
|Western Union Company
|5,44
|-3,10%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 815,26
|0,64%
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