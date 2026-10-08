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Index-Performance im Blick 08.10.2026 18:01:54

Schwacher Handel: Das macht der S&P 500 am Mittag

Schwacher Handel: Das macht der S&P 500 am Mittag

Der S&P 500 fällt derzeit.

Am Donnerstag fällt der S&P 500 um 17:59 Uhr via NYSE um 0,40 Prozent auf 7 770,25 Punkte zurück. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 65,152 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,355 Prozent auf 7 774,05 Punkte an der Kurstafel, nach 7 801,77 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7 769,15 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7 793,67 Einheiten.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der S&P 500 bereits um 0,510 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, lag der S&P 500 bei 7 673,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7 482,71 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 08.10.2025, den Stand von 6 753,72 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 13,29 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6 316,91 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Chipotle Mexican Grill (+ 6,73 Prozent auf 32,84 USD), Marathon Petroleum (+ 5,20 Prozent auf 465,24 USD), APA (+ 4,86 Prozent auf 45,94 USD), Rollins (+ 4,28 Prozent auf 32,19 USD) und Philip Morris (+ 4,14 Prozent auf 200,67 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen Coherent (-6,00 Prozent auf 314,49 USD), Bloom Energy (-4,97 Prozent auf 276,80 USD), Super Micro Computer (-4,74 Prozent auf 42,81 USD), Eli Lilly (-4,48 Prozent auf 1 135,46 USD) und Skyworks Solutions (-4,36 Prozent auf 79,79 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 525 653 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 5,147 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 15,02 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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APA Corporation Registered Shs 40,72 0,56% APA Corporation Registered Shs
Bloom Energy 248,00 2,69% Bloom Energy
Chipotle Mexican Grill Inc. 28,05 -4,59% Chipotle Mexican Grill Inc.
Coherent Corp. 278,20 3,61% Coherent Corp.
Eli Lilly 1 048,00 0,61% Eli Lilly
First Republic Bank 0,00 -50,00% First Republic Bank
Marathon Petroleum Corporation 407,60 -1,26% Marathon Petroleum Corporation
Medtronic PLC 78,82 0,20% Medtronic PLC
NVIDIA Corp. 204,90 -0,29% NVIDIA Corp.
Philip Morris Inc. 178,52 -0,67% Philip Morris Inc.
Rollins IncShs 28,69 -0,45% Rollins IncShs
Skyworks Solutions Inc. 68,51 -4,65% Skyworks Solutions Inc.
Super Micro Computer Inc 37,24 -2,10% Super Micro Computer Inc
Western Union Company 5,44 -3,10% Western Union Company

Indizes in diesem Artikel

S&P 500 7 815,26 0,64%

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