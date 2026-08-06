Datado a Aktie
WKN DE: A2PSFR / ISIN: US23804L1035
|Index-Performance im Blick
|
06.08.2026 20:04:13
Schwacher Handel: Das macht der S&P 500 am Nachmittag
Am Donnerstag fällt der S&P 500 um 20:02 Uhr via NYSE um 0,18 Prozent auf 7 709,72 Punkte zurück. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 62,816 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,051 Prozent auf 7 727,47 Punkte an der Kurstafel, nach 7 723,55 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 verzeichnete bei 7 698,15 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7 742,85 Einheiten.
S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn kletterte der S&P 500 bereits um 2,73 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.07.2026, lag der S&P 500 bei 7 537,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7 365,12 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 06.08.2025, den Stand von 6 345,06 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 12,41 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7 793,68 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6 316,91 Zähler.
Das sind die Tops und Flops im S&P 500
Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Motorola Solutions (+ 8,36 Prozent auf 474,79 USD), Albemarle (+ 7,99 Prozent auf 128,34 USD), Parker Hannifin (+ 6,71 Prozent auf 1 063,84 USD), Fox (+ 6,05 Prozent auf 62,23 USD) und Leidos (+ 6,04 Prozent auf 134,51 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen Honeywell Aerospace (-19,55 Prozent auf 163,82 USD), AppLovin (-17,55 Prozent auf 344,48 USD), Datadog A (-16,44 Prozent auf 236,62 USD), Western Digital (-11,33 Prozent auf 460,33 USD) und Host Hotels Resorts (-7,22 Prozent auf 23,32 USD).
Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 12 299 702 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,442 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der S&P 500-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 12,61 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Datadog Inc Registered Shs -A-
|
07.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
06.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
06.08.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
06.08.26
|Schwacher Handel: Das macht der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
06.08.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
06.08.26
|Börse New York: So steht der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
|
06.08.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
06.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 fällt zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
Analysen zu Datadog Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Albemarle Corp.
|113,20
|4,14%
|AppLovin Corp
|300,15
|3,09%
|Datadog Inc Registered Shs -A-
|203,50
|2,26%
|First Republic Bank
|0,00
|33,33%
|Fox Corp (ex 21st Century Fox)
|55,39
|3,24%
|Honeywell Aerospace
|144,22
|6,97%
|Host Hotels & Resorts Inc.
|20,06
|-7,24%
|Leidos Holdings Inc
|118,95
|1,88%
|Motorola Solutions Inc.
|404,40
|-1,51%
|NVIDIA Corp.
|193,30
|1,53%
|Parker Hannifin Corp.
|929,00
|7,60%
|Qorvo Inc
|85,16
|3,00%
|Western Digital Corp.
|377,30
|-4,18%
|Western Union Company
|6,12
|-1,00%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 757,64
|0,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.