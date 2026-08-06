Schwacher Handel: Das macht der S&P 500 am Nachmittag

In New York stehen die Signale am Nachmittag auf Stabilisierung.

Am Donnerstag fällt der S&P 500 um 20:02 Uhr via NYSE um 0,18 Prozent auf 7 709,72 Punkte zurück. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 62,816 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,051 Prozent auf 7 727,47 Punkte an der Kurstafel, nach 7 723,55 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7 698,15 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7 742,85 Einheiten.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der S&P 500 bereits um 2,73 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.07.2026, lag der S&P 500 bei 7 537,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7 365,12 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 06.08.2025, den Stand von 6 345,06 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 12,41 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7 793,68 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6 316,91 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Motorola Solutions (+ 8,36 Prozent auf 474,79 USD), Albemarle (+ 7,99 Prozent auf 128,34 USD), Parker Hannifin (+ 6,71 Prozent auf 1 063,84 USD), Fox (+ 6,05 Prozent auf 62,23 USD) und Leidos (+ 6,04 Prozent auf 134,51 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen Honeywell Aerospace (-19,55 Prozent auf 163,82 USD), AppLovin (-17,55 Prozent auf 344,48 USD), Datadog A (-16,44 Prozent auf 236,62 USD), Western Digital (-11,33 Prozent auf 460,33 USD) und Host Hotels Resorts (-7,22 Prozent auf 23,32 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 12 299 702 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,442 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 12,61 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at