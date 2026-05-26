Schwacher Handel: DAX am Dienstagnachmittag schwächer

Um 15:41 Uhr sinkt der DAX im XETRA-Handel um 0,50 Prozent auf 25 263,21 Punkte. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,059 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,116 Prozent schwächer bei 25 359,75 Punkten, nach 25 389,10 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25 361,64 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25 180,50 Punkten.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, wurde der DAX mit 24 128,98 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 26.02.2026, wurde der DAX auf 25 289,02 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 26.05.2025, wies der DAX einen Stand von 24 027,65 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 2,95 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Zalando (+ 1,98 Prozent auf 22,15 EUR), EON SE (+ 1,41 Prozent auf 18,70 EUR), Infineon (+ 0,95 Prozent auf 77,46 EUR), Vonovia SE (+ 0,51 Prozent auf 21,67 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,51 Prozent auf 476,40 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen MTU Aero Engines (-2,39 Prozent auf 306,60 EUR), SAP SE (-2,36 Prozent auf 150,84 EUR), Siemens Healthineers (-2,05 Prozent auf 34,40 EUR), Scout24 (-2,01 Prozent auf 70,85 EUR) und Merck (-1,88 Prozent auf 127,55 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 147 324 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 204,744 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,42 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,61 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at