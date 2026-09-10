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Kursverlauf 10.09.2026 12:26:40

Schwacher Handel: DAX am Mittag in Rot

Schwacher Handel: DAX am Mittag in Rot

Kaum verändert zeigt sich der DAX am Donnerstagmittag.

Am Donnerstag geht es im DAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,10 Prozent auf 25 550,98 Punkte abwärts. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,166 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,081 Prozent tiefer bei 25 555,66 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 25 576,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 497,27 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 612,09 Zählern.

DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Verluste von 1,88 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, lag der DAX bei 26 323,88 Punkten. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, bei 24 195,31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, wies der DAX einen Stand von 23 632,95 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 4,12 Prozent zu. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Hannover Rück (+ 1,46 Prozent auf 249,40 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,45 Prozent auf 503,20 EUR), Commerzbank (+ 1,05 Prozent auf 42,54 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,99 Prozent auf 158,90 EUR) und Continental (+ 0,92 Prozent auf 70,32 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil HOCHTIEF (-3,44 Prozent auf 420,60 EUR), adidas (-2,66 Prozent auf 142,55 EUR), SAP SE (-2,24 Prozent auf 178,76 EUR), Zalando (-1,39 Prozent auf 22,62 EUR) und Beiersdorf (-0,99 Prozent auf 73,96 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 328 350 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 209,718 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der DAX-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,78 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Mit 6,91 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

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adidas 142,50 -2,66% adidas
Beiersdorf AG 73,12 -1,80% Beiersdorf AG
Commerzbank 41,79 -0,41% Commerzbank
Continental AG 70,16 1,12% Continental AG
Deutsche Bank AG 34,75 -0,54% Deutsche Bank AG
Hannover Rück 248,80 1,30% Hannover Rück
Heidelberg Materials 154,60 -1,53% Heidelberg Materials
HOCHTIEF AG 409,00 -6,15% HOCHTIEF AG
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 497,70 0,30% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
SAP SE 176,32 -2,30% SAP SE
Volkswagen (VW) AG Vz. 81,26 -0,34% Volkswagen (VW) AG Vz.
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