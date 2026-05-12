Schwacher Handel: DAX am Mittag schwächer

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,99 Prozent tiefer bei 24 108,57 Punkten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2,022 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 1,24 Prozent auf 24 048,25 Punkte an der Kurstafel, nach 24 350,28 Punkten am Vortag.

Bei 24 210,74 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 24 017,84 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, wies der DAX einen Stand von 23 803,95 Punkten auf. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 12.02.2026, bei 24 852,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.05.2025, lag der DAX-Kurs bei 23 566,54 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,76 Prozent abwärts. Bei 25 507,79 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Bayer (+ 5,83 Prozent auf 39,24 EUR), Symrise (+ 1,46 Prozent auf 73,86 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,34 Prozent auf 37,77 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,27 Prozent auf 187,55 EUR) und Merck (+ 1,02 Prozent auf 114,05 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-6,05 Prozent auf 469,10 EUR), Zalando (-5,69 Prozent auf 19,06 EUR), Rheinmetall (-3,54 Prozent auf 1 143,60 EUR), Siemens Energy (-2,94 Prozent auf 173,26 EUR) und SAP SE (-1,79 Prozent auf 141,88 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. 1 422 501 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 201,962 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Mit 6,80 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at